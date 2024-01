Bornitz/Zeitz/ank - In Zeitz und Umgebung sind am Morgen die Proteste von Bauern und ihren Unterstützern gegen die Politik der Bundesregierung, speziell gegen die Landwirtschaftspolitik, gestartet. Punkt 5.30 Uhr sind zwischen Bornitz und Zangenberg sowohl der Kreisverkehr als auch die Ampelkreuzung auf der B2 dichtgemacht worden. Insgesamt sind nach MZ-Informationen Aktionen und Versammlungen an elf Standorten der Region geplant. Sie soll es unter anderem bei Grana, in Droßdorf, auf der Autobahnbrücke bei Osterfeld und auf der B91 nahe Theißen geben.