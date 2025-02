Zeitz/MZ. - Mittwoch ist für Ole Gentsch ein schöner Tag, denn mittwochs fährt er nach Burtschütz zur Tanzakademie Lindenhof. „Wenn ich im Ballettsaal bin, komme ich runter. Wir reden über die Woche und arbeiten an der Choreografie. Tanzen gibt mir das Gefühl von Freiheit.“ An den Wänden befinden sich große Spiegel und die typischen Ballettstangen, an denen Übungen mit gehobenen Fersen ausgeführt werden. Ballett gilt als eine der härtesten Disziplinen in der Welt der Künste. Es dauert mehrere Jahre bis die Schritte und Sprünge eines Tänzers zufriedenstellend sind. Und Ole Gentsch hat sich dieser Herausforderung bereits im Kindesalter gestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.