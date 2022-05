Auto nach Unfall in Tröglitz zurückgelassen

Die Polizei hat in Tröglitz ein verlassenes Auto an einem Strommast gefunden, dessen Fahrer offenbar einen Unfall hatte.

Tröglitz/MZ - Der Polizei ist am Samstagmorgen in Tröglitz ein verlassenes Fahrzeug an einem Strommast aufgefallen. Der Fahrer des PKW hatte offensichtlich einen Unfall. Laut Polizei war der Innenraum blutbefleckt. Möglicherweise ist der Fahrer nicht angeschnallt gewesen und mit dem Kopf gegen die Frontscheibe geprallt. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Fahrer zu Hause an. Ein Alkoholtest ergab 1,86 Promille. Daraufhin stellten die Polizisten den Führerschein sicher.