Auf in den Wonnemonat Mai

Zeitz/MZ - Ob hoch zu Ross oder auf dem Drahtesel, auf dem Hexenbesen oder der Tschu-Tschu-Bahn - am ersten Maiwochenende nutzten viele das schöne Wetter und trafen sich im Grünen. In zahlreichen Orten wurden nach der langen Corona-Zwangspause wieder Maibäume gesetzt, so auch in Rehmsdorf.