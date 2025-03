Angestellte des Reisebüros Elstertal in der Altenburger Straße in Zeitz beraten ihre Kundschaft zu den Öffnungszeiten gern bei Fragen. Darüber hinaus haben Veranstalter eine 24-Stunden-Hotline.

Zeitz/MZ. - Keine dauerklingelnde Telefone, kein Schlangestehen. Die Situation in den Zeitzer Reisebüros war trotz der Flughafen-Streiks nicht brenzlig. „Am Samstag waren gerade mal zwei Kunden da, für die ich aufgrund der angekündigten Streiks Umbuchungen vornehmen sollte“, sagt Ingrid Stieger auf MZ-Nachfrage am Montag. „Ihre Flüge wurden auf Sonntag umgebucht. Sie konnten also früher fliegen“, so die Leiterin des Reisecenters Zeitz am Altmarkt.