Zeitz/MZ/ank - Langeweile in den Sommerferien? „Muss nicht sein“, sagt das Team des Zeitzer Jugendkontakt-Cafés vom Jugendhaus in der Freiligrathstraße. Es hat für Mädchen und Jungen, die in der schulfreien Zeit in Zeitz sind, im Schlosspark Moritzburg und im Naether-Sommerbad ein Programm zusammengestellt. Dabei geht es auch um Arschbomben und Sommerhüte:

1 Pokémon und Spiele im Schlosspark:

Am 10. Juli, ab 15 Uhr, dreht sich alles um Pokémon-Karten und -Figuren.

2 Kreativ im Schlosspark:

Am 17. Juli, ab 15 Uhr, werden Sommerhüte und Kreatives aus Ton gebastelt. Danach gibt es ein Fotoshooting. Das entstandene Bild kann gleich mitgenommen werden.

3 Olympiade im Schlosspark:

Am 24. Juli, ab 15 Uhr: Bei Sportspielen und Quizfragen über die Stadt Zeitz können Mädchen und Jungen bei der „Juk-Café Challenge“ im Einzel oder im Team gegeneinander antreten.

4 Musik zum Anfassen im Schlosspark:

Am 31. Juli, ab 15 Uhr, „reisen“ Kinder mit Thomas Illgen von der Musikschule „Streichen, Zupfen, Singen“ durch den Park und besuchen Instrumentenfamilien. Dabei wird ausprobiert.

5 Wettstreite im Bad:

Am 3. August, ab 10.30 Uhr, findet der zweite Wettrutschen- und Arschbombenwettstreit statt. Es geht um Schnelligkeit und Spaß. Anmeldung ab 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro, inklusive Bad-Eintritt.

6 Kindertrödelmarkt im Schlosspark:

Am 7. August, ab 15 Uhr, können Kinder tauschen oder für einen Preis von höchstens zwei Euro verkaufen, was sie nicht mehr benötigen oder nicht mehr gefällt.

7 Schlauchbootrennen im Bad:

Am 10. August, ab 10.30 Uhr, gibt es das 20. Zeitzer Schlauchbootrennen. Gefragt sind starke Arme und Geschick. Anmeldung ab 10 Uhr. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro, inklusive Bad-Eintritt.

8 Sinne und Kneipp im Schlosspark:

Am 14. August, ab 15 Uhr, sind Ferienkinder zur Kneippkur eingeladen. Es gibt vieles zu erfahren und zu erleben über das Leben und die Heilmethoden des „Wasserdoktors“ Sebastian Kneipp.

9 Ferienabschlussparty im Bad:

Am 16. August, ab 10 Uhr, ist Party im Bad angesagt. Es erwarten die Gäste unter anderem Eröffnungsprogramm mit „Theo & Hans – Die Kinderparty“, Fairplay-Soccer-Tour, Hüpfburg, Zuckerwatte und Aktionsstände. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro, inklusive Eintritt ins Bad.

10 Spielplatzfeste

gibt es am 12. Juli (Heinrich-Jacobi-Straße), 19. Juli (Forstplatz), 26. Juli (Stadtspielplatz), 2. August (Elsterhang), und am 9. August (Forstplatz, mit Olympiade). Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Das Jugendkontakt-Café befindet sich in Trägerschaft des Frauen- und Kinderschutzvereins (Fuks) Zeitz. Das komplette Ferienprogramm: www.fuks-ev.de