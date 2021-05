Ärger über Eigentümer: Könnte das alte Droyßiger Kino bald zur Gefahr werden?

Droyssig - Die Schals hängen links und rechts der Leinwand. Diese ist gut zu erkennen, auch wenn die weiße Farbe nicht mehr so hell ist. Das Parkett knirscht unter den Schuhen, am Rande stehen noch ein paar typischen Sitzbänke. Und auch die Durchlässe aus dem Vorführraum sind noch deutlich zu erkennen. Wer den Saal des Hauses Markt 11 in Droyßig betritt, erkennt sofort - hier gab es mal ein ...

Die Schals hängen links und rechts der Leinwand. Diese ist gut zu erkennen, auch wenn die weiße Farbe nicht mehr so hell ist. Das Parkett knirscht unter den Schuhen, am Rande stehen noch ein paar typischen Sitzbänke. Und auch die Durchlässe aus dem Vorführraum sind noch deutlich zu erkennen. Wer den Saal des Hauses Markt 11 in Droyßig betritt, erkennt sofort - hier gab es mal ein Kino.

Ärger über Eigentümer: Vernachlässigte Gebäude könnten zur Gefahr werden?

„Das muss es schon vor dem zweiten Weltkrieg gegeben haben. Denn mein Vater ist in den 1930er Jahren geboren und erinnert sich noch daran. Aber seit den 1970er gibt es das Kino nicht mehr“, erklärt Ralf Kuhnert. Er ist der Verwalter, auch vom Nachbarhaus Markt 9. Der Eigentümer wohnt allerdings in den alten Bundesländern und hat ganz augenscheinlich mit Droyßig eher wenig am Hut.

Das ist ärgerlich, denn die Häuser modern seit Jahrzehnten vor sich hin und könnten so langsam auch eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Eine Fachwerkwand von Nummer 11 ist schon gefährlich nach innen gedrückt, das alte Dach sieht auch nicht mehr sicher aus. Vor Jahren musste Kuhnert sich mit Holzbrettern darum kümmern, dass Schindeln nicht auf die Straße fallen. Im oberen Bereich gibt es schon entsprechende Löcher im Dach.

Eigentümer schlägt Kaufinteressenten aus und hat selber Pläne für die Gebäude

„Das ist sicher nicht der schönste Anblick für unseren Ortskern, vor allem mitten im Sanierungsgebiet“, meint Uwe Luksch. Der war bis 2016 Bürgermeister von Droyßig und hat sich in dieser Zeit mehrfach vergeblich bemüht, Kaufinteressenten an den Eigentümer zu vermitteln. „Er ist zwar an einem Verkauf interessiert, aber dann nur das gesamte Areal“, erklärt Kuhnert. Die insgesamt zweitausend Quadratmeter Grundstücksfläche beinhaltet neben den beiden Gebäuden noch eine große Scheune. Luksch schätzt allein den Quadratmeterpreis auf mindestens zwanzig Euro.

Der Eigentümer soll aber auch selber Pläne haben, was man aus dem Ensemble machen könnte. Aber die will er, laut Kuhnert, nicht verraten. Dabei bietet gerade das Haus Markt 11 mit seinen zwei Stockwerken eine Menge Möglichkeiten. „Ich könnte mir altersgerechtes Wohnen vorstellen. Ob in dem sanierten Haus oder durch einen Neubau müsste dann ja der Denkmalschutz bestimmen“, sagt Uwe Luksch.



Geschichtsträchtige Gebäude: Gaststätte, Veranstaltungsraum, Blumenladen und Kino

Letzterer wird mit Sicherheit ein strenges Auge darauf werfen. Denn das Kernhaus ist offenbar von 1763, wie eine entsprechende Inschrift an einer Seitenwand zeigt. „Unterhalb des Saals waren mal Pferdeställe. Das Haus selber war wohl bis in das 20. Jahrhundert eine Gaststätte“, vermutet Ralf Kuhnert. Zu DDR-Zeiten gab es hier zahlreiche Wohnungen, dann das Kino und später wurde der Saal als Veranstaltungsraum, unter anderem für Geflügelausstellungen, genutzt. Bis 2012 hatte der Blumenladen, der jetzt etwas weiter im Dorf ist, hier sein Domizil.



Der letzte Mieter ist 2014 ausgezogen. „Danach wurde hier viel randaliert. Kupfer, Heizungen und Elektroanlagen wurden geklaut und vieles einfach kaputt gemacht“, so Kuhnert. Eingetretene Türen zeugen von dem Vandalismus. Er wünscht sich auch, dass das Schicksal es schnell besser mit dem Haus und seinem Nachbarn meint. Eine Wiederbelebung als Kino kann man dabei aber wohl sicher ausschließen. Das ist endgültig vorbei. (mz)