Archivgut statt Kinderwagen: Wie und wann es nach dem Umzug ins Zekiwa-Gebäude in Zeitz weitergeht

Das Stadtarchiv Zeitz ist im vergangenen Jahr in das gerade fertiggestellte ehemalige Zekiwa-Produktionsgebäude gezogen.

Zeitz/MZ. - Wann geht es los? Das Zeitzer Stadtarchiv ist im vergangenen Jahr nach der aufwendigen Sanierung in das ehemalige Zekiwa-Produktionsgebäude an der Geschwister-Scholl-Straße/Badstubenvorstadt in Zeitz umgezogen.