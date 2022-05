Arbeitstreffen in Zeitz: Alle ziehen an einem Strang, wenn es um Wasserstoff geht

Zeitz/MZ - Bezüglich der Leitung, die in Zukunft Wasserstoff durch den Burgenlandkreis transportieren soll, ziehen alle an einem Strang, und das, „obwohl manche Unternehmen sogar Wettbewerber sind“, wie Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Donnerstag am Zeitzer Südzucker-Werk sagte. Er war einer Einladung des Wirtschaftsförderkreises Sachsen-Anhalt Süd gefolgt und tauschte sich dort mit der Arbeitsgruppe für Wasserstoff, dem sogenannten H2-Hub Burgenlandkreis aus.

