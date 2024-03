Apotheke zum Mohren in Zeitz verzeichnet aktuell keinen spürbaren Mangel an Arzneimitteln

Zeitz/MZ. - Fiebersäfte sind nicht mehr das Problem in diesem Jahr. Aber Antibiotika in verschiedenen Varianten. Augensalben. Und Präparate für Diabetiker. Der Medikamentenmangel spielt auch im Burgenlandkreis immer noch eine große Rolle. Während es in Naumburg offensichtlich massive Probleme gibt, sieht es zumindest in einer Apotheke in Zeitz erfreulich anders aus.

„Wir mussten in den letzten Wochen niemanden wegschicken, weil ein Medikament nicht zu haben war“, sagt Elke Starke-Kreil, Inhaberin der Apotheke zum Mohren in der Brüderstraße. „Wir hatten zum Teil große Engpässe, aber aktuell nicht. Wir spüren eine deutliche Entspannung, was den Mangel angeht.“

Ein anderes Bild zeichnet eine Naumburger Apothekerin zum Medikamentenmangel. „Seit zwei Jahren gibt es ihn massiv. Betroffen sind immer mal wieder wechselnde Präparate“, bestätigt Steffi Kurth, Inhaberin der Adler-Apotheke in Naumburg. Drei- bis viermal pro Woche, mitunter sogar täglich muss sie Kunden wegschicken, weil sie die gewünschte Medizin nicht im Schrank hat.

Zurzeit fehlt es wohl vor allem an GLP-1-Präparaten wie Ozempic. Dies sind wirksame Medikamente für Menschen mit Diabetes Typ 2, besser bekannt als Zuckerkrankheit, wie der Diabetologe Dr. Uwe Ganss erklärt. „Dieses sehr wirkungsvolle Medikament ist Mangelware.“ Über die Gründe kann der Arzt nur spekulieren, er vermutet ihn in einem massenhaften Kauf des Präparates von Menschen, die ihr Gewicht reduzieren wollen. Ein in der Medizin enthaltener Wirkstoff nämlich erzeugt im Gehirn ein Sättigungsgefühl, Hunger und Appetit verschwinden – Menschen, die das Präparat einnehmen, verlieren so in kurzer Zeit erheblich an Körpergewicht.

In der Zeitzer Apotheke ist allerdings sogar Ozempic noch vorrätig. Der Bedarf sei auch eher normal, umso mehr, als das Medikament ja rezeptpflichtig sei, der Arzt es seinem Patienten also verordnen müsse, wie Starke-Kreil erklärt. „Natürlich haben wir auch hin und wieder kleinere Engpässe“, meint sie, „aber nicht zu vergleichen mit dem, was sich vor ein, zwei Jahren abgespielt hat.“ Ihre Mitarbeiterin Carolin Drescher fügt an, dass es eher mal Probleme mit der Packungsgröße gebe, die nicht wie verordnet vorrätig sei. „Aber da haben wir, auch in Rücksprache mit dem jeweiligen Arzt, immer eine Lösung gefunden.“

Die generell dramatische Lage bestätigt Mathias Arnold, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt: „Die Lieferengpässe haben ein Ausmaß angenommen, das für die Apotheken eigentlich nicht mehr vorstellbar war. Es müssen teilweise Wartelisten für Arzneimittel eingeführt werden. Die Lage ist seit Monaten gleichbleibend dramatisch angespannt. Wenn ein akuter Engpass behoben ist, taucht das nächste Problem auf, und die Apotheken müssen sehen, wie die Patienten versorgt werden können.“

Laut Arnold sind einige Arzneimittel derzeit Mangelware: Asthmasprays, Blutdruckmittel, Neuroleptika und viele Krebstherapiemittel. Arnold macht vor allem die Rabattverträge der Krankenkasse für die Misere verantwortlich. Deren Dogma, durch Rabattverträge stets nur die billigste Versorgung zu erreichen, habe zu einem erheblichen Preisdruck auf dem Markt geführt. Eine vermehrte Lagerhaltung sei erforderlich – die aber stelle für alle Beteiligten eine enorme Kostenbelastung dar. „Auf Grund des Preisdrucks haben etliche Pharmafirmen die Produktion aufgegeben oder sich auf andere Produkte oder Märkte orientiert. Es verbleiben dann nur noch wenige Anbieter im Markt“, konstatiert der Verbandschef.

Das ist letztendlich ein Problem, das auch auf die Zeitzer Apotheken wirkt. Und auch die Mohren-Apotheke könne es bei verstärkter Nachfrage und Lieferengpässen jederzeit wieder treffen. Umso glücklicher ist das dortige Team, dass es aktuell deutlich besser aussieht.