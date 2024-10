Der Gassenteich in Loitzschütz soll ertüchtigt werden. Das ist das Ergebnis eines Treffens vor Ort und einer Diskussion zwischen Eigentümer, Behörden und Anwohnern.

Anwohner kämpfen für den Gassenteich in Loitzschütz: Kritik und geplante Sanierung des beliebten Gewässers

Loitzschütz/MZ. - Der Gassenteich in Loitzschütz ist in keinem guten Zustand. Von Wasser ist nicht viel zu sehen, nur wenn man genau hinschaut, erkennt man ein wenig Flüssigkeit. Denn ansonsten ist er voll mit Schilfrohr. Das soll sich bald ändern. Es sollen das Schilf oberflächlich abgemäht, die Zulaufgräben freigemacht und der sogenannte Ablauf-Mönch nach seiner Funktion überprüft und eventuell saniert werden. Das ist das Ergebnis eines Treffens, zu dem der Anwohner Arnd Czapek am jetzt vor Ort geladen hatte.