Anschlag im Burgenlandkreis Detonation reißt Anwohner aus dem Schlaf - Profen verliert Sparkassenfiliale

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr wurde der Container der Sparkasse in Profen von unbekannten Tätern gesprengt. Die Polizei setzt bei der Fahndung nach den Tätern einen Hubschrauber ein. Was bisher über den Anschlag bekannt ist.