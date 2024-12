Anglerglück am Baggersee in Tröglitz

Tröglitz/MZ. - „Ich liebe das Angeln, die Ruhe und die Natur“, sagt Jürgen Böhm. Angeln ist sein Lebenselixier und hält vermutlich jung. Denn Böhm ist 85 Jahre alt. Er ließ es sich nicht nehmen, am Freitagabend zum 50-jährigen Bestehen des Anglervereins Tröglitz in das Sportlerheim zu kommen und zu feiern. „Meine Großeltern wohnten in Luckenau, dort war ich mit meinem Opa oft an den Tagebaurestlöchern zum Angeln und hab bis heute die Liebe dazu nicht verloren“, erzählt der 85-Jährige. Angeln gehe er nicht mehr. „Aber zu den Versammlungen komme ich und ich gehe gern in Tröglitz spazieren“, erzählt der Senior.