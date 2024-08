Zeitz/MZ. - Die Sommerferien werden traditionell dazu genutzt, um in Schulen Malerarbeiten, Sanierungen und Reparaturen durchzuführen. Die MZ bat die Pressestelle des Kreises um eine Auflistung, welche Arbeiten in Schulen in Trägerschaft des Burgenlandkreises durchgeführt wurden. Hier ein Überblick.Sekundarschule Elsteraue, 49.500 Euro: Umfangreiche Sanierungs- und Reparaturarbeiten gab es in den Ferien in der Sekundarschule Reuden. Eine neue Schließanlage und eine Fluchttür zur Turnhalle wurde dort eingebaut. Der Schulhof erhielt eine Beleuchtung. Dachfenster wurden repariert. Im Speiseraum gibt es ebenfalls neue Lampen. In manchen Räumen wurde der Fußbodenbelag erneuert und gemalert. In den sanitären Anlagen gab es kleine Reparaturen, so wurden beispielsweise Fliesen an Waschtischen erneuert. Im Außenbereich wurde Mauerwerk verfugt, Sockel verputzt und der Gehweg saniert. Sekundarschule Droyßig, 22.000 Euro:In Droyßig wurde der Sportplatz der Schule erneuert. Es gibt weiterhin eine neue Eingangstür, eine neue Uhr und auch eine Absturzsicherung ist gemacht. Es wurden kleinere Reparaturen bei sanitären Anlagen durchgeführt, neue Gassteckdosen im Chemie-Kabinett eingebaut und einige Schlösser ausgetauscht.

