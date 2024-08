Alttröglitz/MZ. - Mark Fischer hat einen prall gefüllten Terminkalender, so stehen Einschulung und Firmenbesuche, Sitzungen von Gemeinderat und zahlreiche Dorffeste auf seinem Programm. Er ist der neue Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue. „Was viele nicht wissen, ich trete erst am 1. November mein neues Amt an“, sagt der 51-Jährige. Bis dahin will er die Projekte bei seinem jetzigen Arbeitgeber ordentlich abschließen und übergeben. Andererseits arbeitet er sich in diesen Tagen auch in sein neues Tätigkeitsfeld ein. „Ich wünsche mir von der Verwaltung eine konstruktive und lebensnahe Arbeit für die Bürger. Sicher werde ich einige Monate brauchen, um mich einzuarbeiten“, sagt Mark Fischer. Die Palette der Aufgaben ist breit gefächert. Da geht es beispielsweise um eine leistungsfähige Verwaltung und um die finanzielle Situation der Elsteraue. „Ein konkretes Bild kann ich mir erst nach Amtsantritt machen“, sagt der neue Mann. Und wie steht er zum Chemiepark in Alttröglitz? „Ich wünsche mir ein ausgewogenes Verhältnis von Industrie und Gewerbe, eine für alle erträgliche Weiterentwicklung des Parkes bei der auch die Sorgen der Anwohner nicht auf der Strecke bleiben dürfen“, sagt der Mann, der in Alttröglitz aufgewachsen ist und bis heute dort nahe des Chemieparkes mit seiner Familie lebt.

