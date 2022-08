Am Wochenende heißt es ab auf den Tümpel nach Predel

Kleines Dorf Predel bereitet großes Fest mit Sommerkino, Ausstellung und Spielen vor. Verein nimmt keinen Eintritt zur Party in den Elsterwiesen.

In Predel wird das 49. Tümpelfest vorbereitet. Deswegen waren jeden Abend Freiwillige im Einsatz. Die Frauen greifen zu Eimer und Lappen.

Predel/MZ - In Predel geht es von Freitag bis Sonntag rund. „Wir treffen uns auf dem Tümpel“, ruft Gerhard Krötzsch seinen engagierten Helfern zur Verabschiedung hinterher. Der 64-Jährige ist der Chef des Tümpelvereins Predel. Jeden Abend trafen sich in dieser Woche zahlreiche Freiwillige zum Arbeitseinsatz. Da wurde die Festwiese gemäht, Tische und Bänke ins Freie getragen und fleißig geputzt. „Nach zwei Jahren Corona-Pause wagen wir am bevorstehenden Wochenende einen Neustart. Weil alles teurer geworden ist, haben wir uns dazu entschlossen, keinen Eintritt zu nehmen“, sagt Krötzsch.