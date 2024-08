Die Straße ist vom Kreisverkehr Kalktor aus nur stadtauswärts befahrbar. Warum das so ist.

Zeitz/MZ/and. - Die Altenburger Straße in Zeitz ist nach dem Großbrand in einem leerstehenden Wohngebäude stadteinwärts teilweise gesperrt. Vom Kreisverkehr aus kann nur in Richtung Kleefeldplatz/Altenburg gefahren werden. Auch die Zufahrt zur Hospitalstraße ist nicht möglich.

Grund dafür ist das Eckgebäude, in dem das Feuer am Samstag im Dachgeschoss ausgebrochen war. Das Haus könnte nach den Schäden, die Feuer und Löschwasser angerichtet haben, einsturzgefährdet sein. So ist mindestens eine Geschossdecke teilweise eingebrochen. Die Sperrung bleibt bestehen, bis ein Statiker das Haus geprüft hat und danach gegebenenfalls über die weitere Vorgehensweise entschieden wurde.

Das Feuer war am Samstag, wie die Polizei vermutet, wahrscheinlich in der Folge von Reparaturarbeiten am Dach, ausgebrochen. Obwohl 50 Feuerwehrleute im Einsatz waren, dauerte die Brandbekämpfung gut fünf Stunden.