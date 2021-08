Alte Postkarten zeigen das Zeitzer Schloss um 1900

Zeitz/MZ - Der Schlosskomplex Moritzburg mit dem Dom St. Peter und Paul zu Zeitz ist die markanteste Gebäudegruppe in der Stadt. Wie schon auf mehreren der Postkarten-Seiten zu sehen war, ist die Moritzburg auch immer wieder ein beliebtes Motiv für Ansichtskarten gewesen. Rudolf Stuke, Mitglied des Zeitzer Vereins für Briefmarkenkunde von 1880 und erfolgreicher Aussteller - auch erfolgreich mit seinem Ansichtskarten-Exponat „Zeitz - eine Kleinstadt an der Weißen Elster“ - hat wieder einmal in der Sammlung geblättert.

HIer geht der Blick über Zeitz zur Moritzburg. Die Karte ist vor 1905 gelaufen. (Foto: Sammlung R. Stuke, Repro: Andräs)

Moritzburg mit Militärkrankenhaus (Foto: Sammlung R. Stuke, Repro: A. Andräs)

Deshalb gibt es jetzt, wie mehrfach gewünscht, noch einmal Ansichten der Moritzburg. Und zwar besonders interessante. Wie zum Beispiel den Blick von der Stephanskirche. Auf dieser Karte aus der Zeit um 1900 schaut man in luftiger Höhe zum Schloss. Eher bodenständig geht dann der Blick vom Vorplatz des Amtsgerichts mit dem Trommler von 1913 im Vordergrund zur Nordwestseite des Schlosses. Der Blick über die Stadt ist vor allem als auf der Vorderseite dicht beschriebene Kart, die vor 1905 gelaufen ist, interessant.

Mit dem Trommler von 1913 am Amtsgericht schaut man zur Moritzburg. (Foto: Sammlung R. Stuke, Repro: A. Andräs)

Blick von der Stephanskirche (Foto: Sammlung R. Stuke, Repro: A. Andräs)

Und fast schon Seltenheitswert hat die Innenansicht der Schlosskirche auf einer Karte von 1908. Angelika AndräsWer Ansichtskarten zur Veröffentlichung zur Verfügung stellen will, kann sie an die MZ-Redaktion Zeitz, Roßmarkt 4, 06712 Zeitz schicken oder per Mail an redaktion.zeitz@mz.de