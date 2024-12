Spendenaktion von Samaritan's Purse Alles für ein Kinderlächeln bei Weihnachten im Schuhkarton in Zeitz: Wie viele Päckchen es wurden

Auch in diesem Jahr wurde Weihnachten im Schuhkarton in Zeitz erfolgreich durchgeführt. Wie die große Geschenkaktion zu Ende ging und was die Motivation zum Mitmachen ist.