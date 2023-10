Moritz Linsel gewinnt mit seinem Projekt „Zeitz Hood“ 5.000 Euro bei dem Ideenwettbewerb der Ostdeutschen Bundesländer in Berlin. Wie er das Preisgeld nun nutzen will.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Anfang des Jahres wurde Moritz Linsel mit seinem Projekt „Zeitz Hood“, was in etwa so viel wie Zeitzer Nachbarschaft bedeutet, bereits bei der Wolfsohn-Ehrung ausgezeichnet. Nun folgte der nächste Meilenstein. Im Stadion an der alten Försterei in Berlin erhielt er im Rahmen des Ideenwettbewerbs der Ostdeutschen Bundesländer ein Preisgeld von 5.000 Euro.