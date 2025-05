Alles dreht sich um Zekiwa Zeitz: Wie das Fanclub-Treffen wieder Farbe in den Schlosshof bringt

Zekiwa-Fans in der Zeitzer Moritzburg

Zeitz/MZ. - Die Freude, dass wieder so viele Teilnehmerinnen, aber auch Teilnehmer gekommen waren, war auf beiden Seiten: Die Organisatorinnen Jaqueline Bechler und Conny Köcher freuten sich ebenso, wie all jene, die mit einem Zekiwa-Kinderwagen am Samstagmittag auf den Hof von Schloss Moritzburg rollten. Dort fand nämlich wieder das Zekiwa-Fanclub-Treffen statt.