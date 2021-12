Abfallentsorgung Sachsen-Anhalt Süd sammelt nach dem Fest Weihnachtsbäume ein

Auf dem Wertstoffhof in der Friedrich-Degelow-Straße in Zeitz kann man die Bäume auch abliefern.

Zeitz/MZ - Noch sind die Weihnachtsbäume in den meisten Wohnstuben gar nicht aufgestellt und angeputzt. Doch spätestens im neuen Jahr steht die Frage: Wohin mit dem dem Baum?

Gute Nachrichten kommen da von Abfallentsorgung und Stadt Zeitz: Auch im Januar 2022 bietet die Abfallentsorgung Sachsen-Anhalt Süd AöR (Awsas) eine kostenfreie Entsorgung von abgeschmückten Weihnachtsbäumen an. Neben den Abgabemöglichkeiten auf den Wertstoffhöfen in Zeitz, Weißenfels und Naumburg sowie auf den Grün- und Astschnittannahmeplätzen und im Kompostwerk in Weißenfels können Weihnachtsbäume an den kommunalen Sammelplätzen, zu festen Terminen abgelegt werden.

In Zeitz sind das die Wendeschleife Am Elsterhang, der Parkplatz Gleinaer Straße (Kita Montessori-Kinderhaus), an den Containern am Schützenplatz, unterhalb des Parkplatzes Besenstraße und an der Käthe-Niederkirchner-Straße auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Kaufhalle. Dort werden die Bäume am Samstag, 8. Januar, ab 6 Uhr abgeholt, informiert die Stadtverwaltung.

Von den kommunalen Sammelplätzen werden nur abgeschmückte Weihnachtsbäume - und auch keine künstlichen, wie die Stadt betont, die bis zu diesem Zeitpunkt dort abgelegt wurden, eingesammelt. Wer es verpasst, dem bleibt noch der Wertstoffhof in der Friedrich-Degelow-Straße.