Zeitz/MZ/ank - Die Bühne auf dem Altmarkt steht längst. Bierwagen sind gefüllt. Die Zeitzer Schwarzbiernacht kann am Abend starten. Los geht es an diesem Sonnabend um 18 Uhr mit dem Eröffnungskonzert: „The Sweet“ rockt den Altmarkt. Danach geht es in der Innenstadt rund. Wieder mit von der Partie sind die Biker und Triker der Gemeinschaft „We drive to help“. Das bedeutet: Es gibt wieder Rundfahrten auf Trikes und in US-Cars für einen guten Zweck. Wie im vergangenen Jahr sammelt die Gruppe Spendengeld für das betreute Kinder- und Jugendwohnen Haus Herz 2.0 in Zeitz, das zur Diakonie Naumburg-Zeitz gehört. Zuletzt kamen rund 2.500 Euro zusammen. Die Summe soll nun überboten werden. Die Triker sind ab 14 Uhr auf dem Neumarkt zu treffen und fahren von dort mit Gästen durch die Stadt. Mitfahren darf, wer mindestens fünf Euro spendet. Zur Eröffnung der Schwarzbiernacht rollen die Trikes auf den Altmarkt. Später gehen die Rundfahrten weiter. Ende offen.