Zu einem Badeunfall kam es am Freitagnachmittag am Kretzschauer See.

71-Jähriger stirbt am See

Feuerwehr und Wasserwacht waren am Freitagnachmittag bei der Suche nach einer Person am Kretzschauer See im Einsatz.

Kretzschau/MZ/Ric. - Ein Badeunfall beschäftigte am Freitagnachmittag die Einsatzkräfte am Kretzschauer See. Laut Polizeiangaben war ein 71-jähriger Mann allein zum See gefahren. Als er abends immer noch nicht heimgekehrt war, suchten Angehörige den Uferbereich ab und fanden lediglich die persönlichen Sachen des Vermissten vor, so die Polizei. Daraufhin seien Feuerwehr sowie die Wasserwacht verständigt worden. Auch eine Drohne und Taucher seien zum Einsatz gekommen und hätten die Suche nach dem Mann unterstützt. Der 71-Jährige konnte letztlich nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Er sei mutmaßlich ertrunken, hieß es von der Polizei. Wie es dazu kommen konnte, sei derzeit noch nicht bekannt.