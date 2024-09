Nicht nur der kostenfreie Eintritt in den Schlosspark Zeitz zum 20-jährigen Jubiläum lockte zahlreiche Besucher. Rund 250 Läufer gingen an den Start zum 30. Zeitzer Stadtlauf. Wer jeweils bei den insgesamt vier Läufen gewonnen hat.

30. Stadtlauf in Zeitz mit 250 Teilnehmern

Zum 30. Zeitzer Stadtlauf nahmen beim zweiten Hauptlauf 68 Männer und Frauen teil. Am schnellsten war Steffen Wohlfarth (rechts im Bild mit der Startnummer 360). Der Leipziger schaffte die 10,8 Kilometer lange Strecke in 38 Minuten und drei Sekunden.

Zeitz/MZ. - Die Sportgemeinschaft Chemie Zeitz lud am vergangenen Samstag zum 30. Zeitzer Stadtlauf ein. Der insgesamt sechstausendster Teilnehmer müsste sich laut Hochrechnung unter den diesjährigen Teilnehmern befunden haben. Seine Anfänge hatte der Lauf inmitten der Stadt Zeitz mit Start und Ziel am Rathaus. Seit zwölf Jahren findet das sportliche Event im Schlosspark Moritzburg in Zeitz statt; dieses Jahr dank 20-jährigem Jubiläum mit freiem Eintritt.