Maßnitz/MZ. - „Das Geld für die Sanierung des Deiches in Göbitz ist da“, das verkündet Thomas Keller. Der Flussbereichsleiter ist im Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) für den Süden verantwortlich und brachte gute Nachrichten in die kleinen Wasserdörfer. „Die Planungen für den Deich sollen bis Weihnachten fertig sein. Im ersten Halbjahr 2025 werden die Arbeiten dann öffentlich ausgeschrieben und im nächsten Jahr begonnen“, sagt Keller. In den Jahren 2025 und 2026 soll der Deich Göbitz auf einer Länge von 3,5 Kilometer saniert werden. Das soll rund 3,5 Millionen kosten, finanziert vom Land Sachsen-Anhalt. Das war die frohe Botschaft in einer ungewöhnlichen Sitzung des Ortschaftsrates Göbitz zu dem die neue Ortsbürgermeisterin Annett Zeugner eingeladen hatte. Und so viele Einwohner hatte man zu einer öffentliche Sitzung in der Gaststätte Dingsda in Maßnitz selten gesehen.

