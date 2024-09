Auseinandersetzung vor einem Supermarkt am Dienstag

23-Jähriger schlägt auf 40-Jährigen in Zeitz ein

Zu einer handfesten Auseinendersetzung zwischen zwei Männern ist es am Dienstag vor einem Zeitzer Supermarkt gekommen.

Zeitz/MZ. - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, in Zeitz, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Geraer Straße, gekommen.

Ein 23-jähriger Mann soll dort einen 40-jährigen Mann körperlich angriffen haben. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war diesem Angriff eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen vorausgegangen.

Der 23-jährige Tatverdächtige soll im Verlauf dieses Streits dann laut Polizeiangaben auf den Älteren eingeschlagen haben. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine Behandlung vor Ort ab, heißt es weiter.

Gegen den 23-jährigen Angreifer wurde nun ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die genauen Umstände dieser Auseinandersetzung werden derzeit noch von den Ermittlern untersucht, so die Polizei.