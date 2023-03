Zeitz/MZ - Ein 21-Jähriger, der in Zeitz in der Nacht zum Donnerstag Böller gezündet hat, ist von der Polizei gestellt worden. Wie das Revier in Weißenfels mitteilte, hatte ein Zeuge die Beamten informiert, als der 21-Jährige in der Rahnestraße mit Böllern geworfen hatte. Bei der Kontrolle des jungen Mannes seien in seiner Umhängetasche weitere Böller entdeckt worden, die aus Polen stammen sollen. Diese wurden beschlagnahmt. Der Böllerwerfer muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen.