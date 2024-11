Mark Fischer aus Alttröglitz übernimmt das Amt als Bürgermeister in der Einheitsgemeinde Elsteraue. Was er in den ersten Tagen erlebt hat und wo er die Schwerpunkte seiner Arbeit sieht.

Alttröglitz/MZ. - In Jeans, hellblauem Hemd und Turnschuhen sitzt Mark Fischer (parteilos) am Schreibtisch im großen Klinkerbau des ehemaligen Hydrierwerkes in Alttröglitz. Er ist der neue hauptamtliche Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue und bezog nun am 4. November sein neues Büro. Was sind seine ersten Eindrücke im neuen Job?