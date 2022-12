100-Jährige sitzt plötzlich im Partytrubel

Zeitz/MZ - Charlotte Schlag hat den Zeitzer Blasmusikanten am späten Samstagnachmittag eine Premiere beschert. Denn noch nie haben die Musikanten vor einem so hochbetagten Geburtstagskind gespielt. Charlotte Schlag, die noch in ihrem Haus im Zeitzer Feldweg lebt, ist Samstag 100 Jahre alt geworden. Und weil die Seniorin Volksmusik liebt, hat die Familie zur Feier des Tages die Musikanten spielen lassen. Für die Seniorin eine Freude: „Das ist alles so wunderschön“, sagte sie gerührt. „Alles“, das waren nicht nur die Blasmusikanten, die im Gartenvereinsheim Neue Heimat ein Konzert gaben, sondern auch das Zusammensein mit Kindern, Schwiegerkindern, Enkeln, Freunden und Bekannten. Dabei hatte der Tag an sich nicht so angefangen, wie Charlotte Schlag, die das Zusammensein in der Familie liebt und sich gerne über die Vergangenheit unterhält, es sich vorgestellt hatte. Denn es gab weniger Glückwünsche und Besuch als erhofft. Doch das war gewollt so. Schließlich sollte die große Feier am Nachmittag stattfinden und eine Überraschung sein. Und so wurde Charlotte Schlag zum Kaffeetrinken „entführt“ und traf auf eine große Gratulantenschar. Sie wurde geherzt und gedrückt und man ließ sie hochleben. Auch Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) gratulierte. Glückwünsche für die Seniorin, die viele Jahre als Meisterin beim Kinderwagenproduzenten Zekiwa gearbeitet hat, kamen auch von der Landesregierung.

