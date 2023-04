Blitzer-Maraton: Die Polizeiinspektion Halle, die auch für den Burgenlandkreis zuständig ist, hat in der vergangenen Woche verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert.

Osterfeld/Halle/MZ - Auf der Autobahn 9 dürfen an dieser Stelle bei Osterfeld 100 Kilometer pro Stunde gefahren werden, doch daran hielt sich ein Raser oder eine Raserin am vergangenen Freitag nicht. Die Polizei erwischte ihn am 21. April bei einer Kontrolle mit 199 km/h.

Eine ganze Woche lang hatte die Polizeiinspektion Halle, die auch für den Burgenlandkreis zuständig ist, verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert. Vom 17. bis 23. April gab es im Burgenlandkreis insgesamt 17 Messungen. In den knapp über 53 Messtunden, die dabei zusammen kamen, sind 910 Verstöße erfasst worden. Der oder die Autobahnraser muss übrigens mit drei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten und 700 Euro Strafe rechnen. Genauere Angaben zu dem Fahrzeugführer machte die Polizei nicht.