Rösa/MZ/cze. - Gelungene Doppelaktion in Rösa: Handwerker sind in den vergangenen Wochen an der Südseite des Kirchturms sowie im Küsterhaus in Aktion getreten. In dem historischen Gebäude neben der Rösaer Kirche ist der Eingangsbereich saniert worden. Es ist Teil des historischen Ensembles aus Kirche, Küsterhaus, Pfarrhaus (heute Arztpraxis), der einstigen, längst abgebrannten Schule und der Gaststätte gegenüber. Fußboden, Wände und Treppe des Hauses, das für viele Gemeindeaktivitäten genutzt wird, erstrahlen in frischer Optik wie in früheren Zeiten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.