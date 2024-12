Wittenberg/MZ - Eine Adventsaktion für den guten Zweck gibt es am Freitag, 13. Dezember, im Edeka-Center Wittenberg. Von 15 bis 18 Uhr werden Kinderpunsch und Glühwein verkauft, deren Erlös gespendet wird. Wie es zu der Aktion gekommen ist und wer das Geld bekommt, erklärt Organisator René Stepputtis im Gespräch mit der MZ.

Wie ist die Idee zu der Aktion entstanden?

Das E-Center in Wittenberg feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Als ich eines Tages beim Einkaufen war, kam Marktleiterin Sabine Jahn auf mich zu und fragte, ob wir nicht eine Wette auf die Beine stellen könnten.

Lesen Sie auch: Zwillingswette im E-Center Wittenberg: 30 Zwillinge und Glühwein für den guten Zweck

Um was haben Sie gewettet?

Gewettet wurde, ob wir es schaffen, an einem Samstag bis 11 Uhr mindestens 30 Zwillinge, also 15 Paare, in der Eingangshalle vom Carat-Park zusammenzubringen. Wenn ja, würde Frau Jahn Glühwein für den guten Zweck verkaufen. Andernfalls hätten wir selbst hinter der Theke stehen müssen. Am Ende kamen 17 Paare im Alter von drei bis 81 Jahre zusammen.

An wen geht der Erlös?

Die gesamten Einnahmen gehen an die Kinder- und Jugendfeuerwehr Teuchel. Uns war es wichtig, eine Aktion in der unmittelbaren Nähe zu unterstützen. Die Jugendfeuerwehr leistet großartige Arbeit. Passend dazu bringen sie zwei Feuerwehrfahrzeuge mit, die auf dem Parkplatz ausgestellt werden. Das wird sicherlich ein Highlight – nicht nur für die Kleinen.

Sind bereits weitere Aktionen in Planung?

Ja, wir planen das 19. Zwillingstreffen für den 27. April im Stadthaus Wittenberg. Von 14 bis 17 Uhr steht dort das Kennenlernen und der Austausch im Vordergrund. Solche Treffen sind immer eine wunderbare Gelegenheit, neue Freundschaften zu knüpfen.