Zündelnde Kinder Zündelnde Kinder: Feuerwehr übergibt Brandstifter an Polizei

Wittenberg - Am Montagnachmittag gegen 18 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises die Polizei über einen Brand in den ehemaligen Lehrlingsunterkünften in der Wittenberger Rothemarkstraße. Es brannte ein Karton im Erdgeschoß eines leerstehenden Wohnblocks. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Ein Schaden sei nicht ...