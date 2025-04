Möhlau/MZ. - Auf diese Zuchtschau für Deutsche Schäferhunde freuen sich die Mitglieder der Möhlauer Ortsgruppe ganz besonders. Am 25. Mai wird auf den Hundesportplatz, der sich am Möhlauer Ortsausgang in Richtung Zschornewitz befindet, eingeladen. Hundefreunde sollten sich diesen Termin definitiv schon jetzt vormerken, denn es soll dieses Mal so richtig gefeiert werden. Im Mittelpunkt stehe zwar die bereits erwähnte Zuchtschau, Im Vordergrund aber das 50-jährige Bestehen der Ortsgruppe.

