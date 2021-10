Zugehör gehört zum Präsidium des Kirchentages in Nürnberg 2023

Wittenberg/MZ - Der Wittenberger Oberbürgermeister Torsten Zugehör gehört zum Präsidiumsvorstand des Kirchentages in Nürnberg 2023 und wird im Jahr 2025 Präsident. Wie der Kirchentag mitteilte, ist zunächst der ehemalige Innenminister und CDU-Politiker Thomas de Maizière zum neuen Präsidenten berufen worden. Beim 38. Deutschen Kirchentag in Nürnberg gehören somit die thüringische Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) und Zugehör zum Vorstand. Zugehör wird als Kirchentagspräsident 2025 in Hannover auftreten, Siegesmund am selben Ort im Jahr 2027.

Außerdem wurde die Losung für den Kirchentag 2023 bekannt gegeben: „Jetzt ist die Zeit“ (Mk 1,15). Dieses Bibelwort wählte das Präsidium des Kirchentages in seiner Sitzung am 16. Oktober aus einer Reihe von Vorschlägen aus. Die Übersetzungsvariante aus dem Markusevangelium könne als klares Aufbruchssignal zur Abkehr von zukunftsgefährdenden Lebensweisen und Verhaltensmustern verstanden werden, hieß es.

Dem ausscheidenden Präsidiumsvorstand gehörten neben Bettina Limperg der Journalist Hans Leyendecker, die Schweizer Theologin Christina aus der Au und der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Boehringer-Ingelheim AG, Andreas Barner an.

Mit Blick auf dieses Team falle ihr der Abschied leicht, erklärte Bettina Limperg. „Präsidenten und Präsidentin der Kirchentage 2023, 2025 und 2027 kommen aus den neuen Bundesländern: Das ist auch ein Zeichen des Wandels und der neuen Wege.“ Ihren Nachfolger würdigte Limperg dabei wie folgt: „Mit Thomas de Maizière übernimmt nun weniger ein ehemaliger Politiker, sondern ein zupackender Mensch Verantwortung – mit klarem Blick für Realitäten, Freude am offenen Diskurs und einem durchaus streitbaren Geist, aber vor allem auch mit einem guten inneren Kompass und Glaubensgewissheit.“

Auf einer Pressekonferenz wurde Thomas de Maizière als Präsident vorgestellt und verkündete dabei gemeinsam mit dem Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König und dem Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm die Losung für den Kirchentag, der vom 7. bis 11. Juni 2023 stattfinden soll.