In ein Hotel in Wörlitz wurde eingebrochen.

Zimmer durchsucht: Einbruch in Wörlitzer Hotel

Wörlitz/MZ - In ein Hotel in Wörlitz drangen unbekannte Täter in der Nacht vom 29. zum 30. September auf noch unbekannte Art und Weise ein.

Sie sollen aus einem Schlüsselschrank einige Schlüssel entwendet und mehrere Räume durchsucht haben. Inwieweit aus den Räumen etwas entwendet wurde, wird noch geprüft.