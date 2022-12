Busfahrer verletzt - Wer hat etwas gesehen?

Nudersdorf/MZ - Nach der Körperverletzung an einem Busfahrer am 21. Dezember um 17.17 Uhr an der Bushaltestelle in der Pülziger Straße in Nudersdorf sucht das Wittenberger Polizeirevier Zeugen, die Angaben zur Fluchtrichtung des unbekannten Täters beziehungsweise zu dessen Identität machen können.

Der Täter soll zu genannter Zeit aus Richtung Grundschule angerannt gekommen und in den Bus eingestiegen sein. Er beabsichtigte, nach Wittenberg mitzufahren. Da er nicht genügend Geld bei sich hatte, sollte er den Bus wieder verlassen.

Handgemenge in Nudersdorf: Busfahrer wird verletzt

Wie die Polizei weiter erklärt, kam es nach der Aufforderung zu einem Handgemenge, wobei der Täter auf den Busfahrer einschlug. Dabei wurde der Busfahrer verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Er soll zwischen 170 und 190 Zentimeter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt und von normaler Statur gewesen sein. Des Weiteren habe er kurzes, hellbraunes Haar gehabt und helle Oberbekleidung getragen.

Hinweise zur Person oder deren Flucht können an das Polizeirevier Wittenberg telefonisch unter der Rufnummer 03491/46 90 oder per E-Mail [email protected] übermittelt werden.