Die Zecken-Saison hat längst begonnen. Wo die Gefahr eines Zeckenbisses am größten ist und wie man sich und seine Familie am besten davor schützen kann. Ist die „Jagdzecke“ Hyalomma auch hier verbreitet?

Vorsicht bei dem Picknick im Kreis Wittenberg: In Wiesen und an Waldrändern fühlen sich Zecken wohl.

Jessen/MZ. - Sommer bedeutet auch, dass lästige Insekten und anderes Getier unterwegs ist. Wespen, Mücken und nicht zu vergessen: Zecken. Jüngst hat die Meldung der in Deutschland gesichteten „Jagdzecke“ die Runde gemacht. Lebt diese mittlerweile auch im Kreis Wittenberg?

Ob die als „Jagdzecke“ bekannte Zecke auch im Kreis Wittenberg aktiv ist, kann das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung nicht bestätigen. „Steigende Temperaturen tragen allerdings zur Ausbreitung von Hyalomma bei“, erklärt Kreis-Pressesprecher Alexander Baumbach. Die „Jagdzecke“ stammt ursprünglich aus warmen Regionen in Afrika, Asien sowie aus Süd- und Osteuropa und wurde wahrscheinlich mit den Zugvögeln nach Deutschland eingeschleppt. Sie ist deutlich größer als der bisher in Deutschland heimische „Gemeine Holzbock“ und könnte gefährliche Erreger übertragen. Das besondere an dieser Zecke ist, dass sie sich aktiv auf ihre Beute zubewegt, also auf Jagd geht.

Ob eine Hyalomma-Population in Deutschland langfristig entstehen kann, sei noch unklar, erklärt Baumbach weiter. „Es wurden jedoch bereits vereinzelt Nymphen gefunden, die in Deutschland geschlüpft sein müssen. Weiter steigende Temperaturen und eine zunehmend geringere Luftfeuchtigkeit könnten dazu beitragen.“ Im Jahr 2022 habe man einzelne Hyalomma-Zecken in Sachsen-Anhalt gefunden.

Schutzmaßnahmen helfen

Auch hierzulande verbreitete Zecken sind lästig und können gefährlich werden. Typische Lebensräume für Zecken, die ausreichend Feuchtigkeit benötigen, sind unter anderem lichte Wälder oder Waldränder sowie Flächen mit hohem Gras oder Büschen. Gute Bedingungen bieten auch Gärten und städtische Parks, sagt Baumbach. Davon gibt es im Kreis Wittenberg jede Menge. Zeckenstiche können zum Teil durch Schutzmaßnahmen wie dem Tragen geschlossener Kleidung, Vermeiden von Unterholz und hohen Gräsern und dem Verbleib auf festen Wegen verhindert werden, informiert der Landkreissprecher weiter. Sich vor Zecken präventiv schützen, das sei sehr wichtig, sagt auch Eva Stellmach-Schmidt. Die Kunden ihrer Apotheke in Zahna seien durchaus besorgt, was die Fachfrau nicht unbedingt schlimm findet. „Schließlich können Zecken Krankheiten verursachen.“

Links der „Gemeine Holzbock“, rechts die „Jagdzecke“ Hyalomma. (Foto: dpa)

Stellmach-Schmidt empfiehlt ein Spray zum Schutz vor einem Zeckenbiss. Dieses könne man übrigens auf die Kleidung auftragen. Dort halte es länger und die Haut wird geschont. „Wir schauen immer, was in den Testreihen am besten abgeschnitten hat. Testsieger zuletzt war „Anti Brumm“ – sowohl bei der Verträglichkeit als auch bei der Wirksamkeit.“ Aber: „Ein Produkt ist nur ein Grundstein für den wirksamen Schutz.“ Man solle beispielsweise die Eingangspforten für Zecken verschließen, also die Hose in die Socken stecken zum Beispiel. Nach dem Aufenthalt im Wald oder im Gras sollte man sich nach Zecken absuchen, sagt die Apothekerin. Vor allem im Achselbereich, der Leiste, auf dem Kopf, im Nackenbereich und hinter den Ohren. „Wo man sie eben nicht sofort sieht“. Ein Sprung unter die Dusche gehöre auch dazu.

Richtiges Entfernen der Zecke

Und dann hat Stellmach-Schmidt noch eine Empfehlung: „Die Klamotten bei höheren Temperaturen waschen, oder eine ganze Weile draußen hängen lassen.“ Findet man eine Zecke auf dem Körper, heißt es: Raus damit! „Zügig ist das Schlagwort. Eine Pinzette oder Zeckenkarte nehmen und das Tier zügig mit leichtem Zug rausziehen. Die Pinzette dabei ruhig ein bisschen in die Haut reindrücken.“ Früher wurde das Herausdrehen der Zecke empfohlen. „Da kann es aber passieren, dass man den Körper vom Kopf abdreht“, erklärt Stellmach-Schmidt.

Nach dem Entfernen der Zecke empfiehlt sie, die Stelle mit einem Wunddesinfektionsspray zu desinfizieren und zwei bis drei Tage lang zu beobachten, ob sich ein Entzündungsbereich bildet. Im Gegensatz zur Übertragung von Borrelien durch Zecken auf den Menschen, die meist erst Stunden nach Beginn des Saugaktes erfolgt, gelangen FSME-Viren (durch Zecken übertragbare Frühsommer-Meningoenzephalitis-Viren) bereits bei Beginn des Saugaktes von der Zecke in den Menschen, erklärt der Kreissprecher. „Daher kann das Absuchen des Körpers nach Zecken und deren schnelle Entfernung zwar häufig eine Borreliose verhindern, bietet jedoch keinen sicheren Schutz vor FSME.“

Noch kein Risikogebiet

Während die Nachbarkreise Dessau-Roßlau und Anhalt-Bitterfeld zu FSME-Risikogebieten zählen, dort also die Gefahr, durch einen Zeckenbiss an FSME zu erkranken, besonders hoch ist, sind im Kreis Wittenberg die Fallzahlen für eine solche Einstufung noch zu niedrig. Lediglich ein Fall wurde der Kreisverwaltung im vergangen Jahr gemeldet. Ebenso wie dieses Jahr.

„Da sich die Risikogebiete bisher in Deutschland kontinuierlich von Süden nach Norden ausbreiten, könnte der Landkreis Wittenberg perspektivisch auch Risikogebiet werden“, erklärt Baumbach weiter. Die Fallzahlen bei durch Zecken übertragener Borreliose schwanken im Landkreis Wittenberg seit Jahren zwischen niedrigen einstelligen Zahlen. Vergangenes Jahr wurden 14 Fälle verzeichnet, 2024 bisher drei. Weil die meisten Fälle im Juni und Juli auftreten würden, rechnet Baumbach dieses Jahr nicht mit hohen Zahlen von an Borreliose Erkrankten.