Zahna-Fliesen aus Sachsen-Anhalt ist eines der letzten Fliesenwerke in Deutschland. Wie es dem Unternehmen wirtschaftlich geht und welche bis zu 1.000 Euro teuren Fliesen das Unternehmen weltweit verkauft.

Nach Kurzarbeit: Wie Zahna-Fliesen die Krise überstehen will

Zu hohe Energiekosten in Sachsen-Anhalt

Schüler bekommen einen Einblick in die traditionsreiche Produktion von Zahna-Fliesen – einem der letzten Fliesenwerke in Deutschland.

Zahna-Elster/MZ - Die deutsche Fliesenindustrie steckt in der Krise. Die letzten wenigen Werke kämpfen mit steigenden Kosten, Fachkräftemangel und einer immer schärferen Konkurrenz. Zahlreiche Unternehmen verlagern ihre Produktion ins Ausland. Das Prädikat „Made in Germany“, einst ein Gütesiegel, wird in der Branche zunehmend zur Rarität. Doch es gibt Ausnahmen: Zahna-Fliesen bleibt standhaft und setzt auf Qualität, Handwerkskunst und nachhaltige Transformation.