Madlen Karl bringt am 25. Dezember ihren Sohn Robin zur Welt und darf ihn erst acht Monate später mit nach Hause nehmen. Welche Erinnerungen sie an das erste gemeinsame Fest hat.

Coswig/MZ. - Robin Karl aus Coswig steht hinter seinem Schreibtisch, hat einen Controller in den Händen und spielt am Computer. Er lacht. „Das wird schwierig“, kommentiert der fast 13-Jährige Junge, während er versucht, seinen blauen Pick-up unfallfrei über die enge Brücke zu bugsieren. Dafür geht er mit den Kopf ganz nah an den Bildschirm heran. Seine Nasenspitze berührt den Monitor schon fast. Der lebensfrohe Junge ist so gut wie blind. Auf dem linken Auge sieht er nichts, auf dem rechten Auge beträgt seine Sehkraft zwei Prozent. Seine Mutter beobachtet das Geschehen aus dem Hintergrund. Sie lächelt. „Robin ist mein ganz persönliches Weihnachtswunder“, sagt Madlen Karl.