Wörlitz hat einen neuen Hausarzt

Dr. medic Levente Szölösi praktiziert in Dessau und jetzt auch in Wörlitz.

Wörlitz/MZ - Wörlitz hat einen weiteren Hausarzt. Der in Dessau praktizierende Internist Levente Szölösi führt in der Förstergasse 26 eine Nebenbetriebsstätte. Wo früher in der örtlichen Touristinfo Besucher begrüßt wurden und sich in den Auslagen Material zum Gartenreich fand, werden jetzt Patienten empfangen - überaus freundlich von Szölösis Frau, einer Krankenschwester. Zum Start an diesem Dienstag präsentiert sich bereits ein reges Kommen und Gehen, wobei in etlichen Fällen noch das Organisatorische im Vordergrund steht, etwa müssen vorhandene Patientenunterlagen organisiert werden.