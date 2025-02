Baupläne für Wittenberger Altstadt Wohnkomplex statt Altstadtbrache: Was erste Baupläne für das Areal an der Kupferstraße vorsehen

In der Wittenberger Innenstadt soll ein neues Wohnquartier entstehen. Nun liegt ein erster Planungsentwurf vor. Was nach der Veränderungssperre geplant ist und wie sich Bürger am Prozess beteiligen können.