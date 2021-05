Wohin geht die Reise in Wittenberg?

Wittenberg - Die Corona-Krise hat vieles lahm gelegt: An Urlaub ist schon seit Monaten nicht mehr zu denken, dabei würden viele gerne wieder verreisen. Doch aufgrund der unberechenbaren Pandemielage und strenger Auflagen sind Kunden noch zurückhaltend und verzichten vorerst auf eine Buchung.

Das bekommen nun die Reisebüros zu spüren, die kaum Anfragen erhalten - obwohl durch das Impfen ein sorgenfreies Reisen greifbar scheint. Die MZ fragte bei einigen Reisebüros im Kreis Wittenberg nach, ob sie noch einen Reiseboom erwarten.

Manuela Paul vom Wittenberger Reisecenter Paul:

Ihre Kunden, die in letzter Zeit eine Reise gebucht haben, kann Manuela Paul an einer Hand abzählen. Wie die Chefin des Wittenberger Reisecenters Paul berichtet, sei die Nachfrage sehr verhalten. Sie sagt: „Im Moment bucht niemand, weil man noch nicht absehen kann, wie sich die Lage entwickelt.“ Zwar hat sie aktuell auch Reisen im Angebot, doch die sind an strenge Auflagen und Einreisevorschriften geknüpft. Zuvor informiert sie ihre Kunden über diese Bestimmungen.

„Man braucht vor der Reise einen PCR-Test und wenn man wieder zurückkommt, benötigt man einen Antigentest.“ Viele Kunden schrecken davor zurück und springen von einer Buchung ab. Manuela Paul rechnet damit, dass frühestens wieder im Sommer sicher planbare Urlaube möglich sein werden. Sie betont: „Ich empfehle, in diesem Jahr Last Minute zu buchen.“

Doreen Meyer vom Reisebüro „Sunshine“ in der Kurstadt:

Immer mehr Urlaubshungrige buchen im Bad Schmiedeberger Reisebüro von Doreen Meyer einen Urlaub. Das teilte die Inhaberin erfreut mit. „Es bewegt sich endlich was - die Leute haben richtig Lust, wieder zu verreisen.“ In der letzten Zeit hat Meyer bereits einige Reisen - entsprechend auch Flüge und Unterkünfte - gebucht. Momentan steht sie aber vor einem großen Problem. „Ich hatte für Kunden eine Reise organisiert. In zwei Tagen soll der Flieger gehen, doch nun hat das Hotel plötzlich geschlossen.“

Wie die Inhaberin des Reisebüros „Sunshine“ erklärt, mangele es nicht an der Bereitschaft der Kunden, sondern an kurzfristigen Stornierungen der Unterkünfte und Airlines. „Im Moment muss man ganz schön rotieren“, sagt Meyer. Die Laufreisen, die sie auch jedes Jahr anbietet, liegen noch auf Eis. Normalerweise wäre sie mehrmals im Jahr auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, um Marathonläufe zu bestreiten. Sie vermutet aber: „Viele werden in diesem Jahr kein großes Laufevent ausrichten.“

Thomas Wricke aus Coswig von Wricke-Touristik:

Noch recht bescheiden fallen wiederum die Buchungen im Reisecenter Wricke-Touristik aus. Wie der Geschäftsführer Thomas Wricke erklärt, gebe es vereinzelt Buchungen, doch viele seien immer noch zurückhaltend. Als Grund nennt er die derzeitige Planungsunsicherheit. „Allerdings gehe ich davon aus, dass es in den nächsten Wochen Klarheit geben wird und somit auch Planungssicherheit für uns und die Kunden.“ Darüber hinaus ist Wricke der Meinung, dass sich mit steigender Impfquote mehr Möglichkeiten in der Reisebranche ergeben werden. Dennoch rechnet er damit, dass viele in diesem Jahr ihren Urlaub in Deutschland verbringen werden und auf eine Auslandreise verzichten. „Deutschland hat den entscheidenden Vorteil, dass man mit dem eigenen Auto fahren kann und es zur Not nicht so weit bis nach Hause hat“, sagt Wricke.

Birgit Nichelmann vom Wittenberger Reisebüro Monika:

Ebenso nur zaghaft fragen Kunden bei Birgit Nichelmann vom Wittenberger Reisebüro Monika an und erkundigen sich nach einer Urlaubsreise. „Im Moment holen sich viele nur eine Meinung ein - wenige schließen allerdings eine Buchung ab“, sagt die Inhaberin. Auch das beliebte Reiseziel der Deutschen - Mallorca - ist in diesem Jahr nicht gefragt. Dabei hatte Spanien schon vor mehreren Monaten die Einreise für Touristen gestattet. „Es war niemand dafür bereit, schon im Frühjahr nach Mallorca zu verreisen“, sagt Nichelmann. Allerdings erhielt sie schon Buchungen für den Herbst. Sie empfiehlt, lieber zeitig zu buchen, wenn man flexibel ist. „Daumen drücken, dass sich die Coronalage bis dahin entspannt.“ (mz)