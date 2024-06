Zum Kleinkunsttraum in Oranienbaum wird am Freitag, 14. Juni, und am Sonnabend 15. Juni, jeweils ab 19 Uhr eingeladen. Für den Freitagabend gibt es noch Restkarten, der Sonnabend ist ausverkauft.

Wittenberg/MZ. - Im Grunde freundlich, aber wechselhaft mit möglichen heftigen Schauern, so soll sich das Wochenendwetter zeigen. Das sollte nicht abschrecken, sich auf den Weg zu machen – in die Stadt oder ins Grüne.

In Wittenberg zum Stadtfest Luthers Hochzeit

„Luthers Hochzeit“ kann gern das Ziel sein, schon um sich einen Eindruck von dem erneuerten Konzept der „Hofhochzeit“ einen Eindruck zu verschaffen. Oder dem Umzug zuzujubeln, dem des Lutherpaares am Sonnabend, 15. Juni, ab 14 Uhr und dem des Kinderlutherpaares am Sonntag, 16. Juni, um 11 Uhr. Und dass der Hochzeitsmarsch von Felix Mendelssohn-Bartholdy erklingt, dafür sorgt das Paul-Gerhardt-Orchester. Am Sonnabend gibt das Orchester, das traditionell zum Stadtfest spielt, ab 11 Uhr ein sommerlich-festliches Konzert auf der Marktbühne. Die Musiker sind in der Mehrzahl Laien und junge Schüler der Kreismusikschule, die auch Preisträger von „Jugend musiziert“ sind. Unter der Leitung ihres Konzertmeisters Michael Marinov bieten sie einen bunten Strauß aus Klassik und populärer Musik. Das Konzert umfasst Werke von bekannten Komponisten aller Epochen und aus aller Welt. Mit dem Hochzeitsmarsch soll es beginnen und mit dem „Halleluja“ von Leonhard Cohen enden.

In Wittenberg, Köselitz, Jahmo und Rahnsdorf gibt es offene Gärten

Ihren „antiautoritären Garten“ stellt Sabine Priezel am Sonnabend, 15.Juni, in Wittenberg, Rotes Land 74, vor. Von 10 bis 18 Uhr können sich Besucher am zertifizierten Garten erfreuen, der mit seinen vielen Gartenräumen und einer Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen zum Staunen und Verweilen einlädt. Wer mag, kann sich mit verschiedenen Siruparten erfrischen und dabei am Büchertisch vom „Esel auf dem Dach“ oder im Miniflohmarkt stöbern.

Ebenfalls am Sonnabend, 15. Juni, dann zwischen 14 und 18 Uhr, erwartet Angelika Pflucher in Köselitz, Köselitzer Dorfstraße 25, Gartenfreunde. Sie beschreibt ihre grüne Oase folgendermaßen: „Mein Garten ist dem Ländlichen angepasst, unter Berücksichtigung der Tiere, die zu uns kommen. Zum Beispiel Igel, Schmetterlinge, Vögel. Auch Ruheplätze für Gäste und Gärtnerin sind ausreichend vorhanden, immer mit einem anderen Blick in den Garten oder zum Wald.“ Dazu bietet sie eine kleine Ausstellung ihres Hobbys, der Malerei. Bilder aus der Natur und eine kleine Steinmalerei sind zu sehen. Es sei denn, es regnet stark. Dann bleibt der Garten zu.

Der Förderverein Jahmo öffnet am Sonntag, 16. Juni, von 10 bis 17 Uhr in Jahmo, 4c, einen alten Bauerngarten mit Stauden, Blühsträuchern, altem Baumbestand, Wasserspielen und vielen Dekoobjekten. Hier wird zum Schauen und Verweilen eingeladen. Besucher können den Garten bei Kaffee und Kuchen zugunsten des Vereins genießen. Es gibt viele schöne Sitzgelegenheiten und der Holzbackofen kann besichtigt werden.

Familie Seiffert/Eiserbeck in Rahnsdorf präsentiert am Sonntag, 16. Juni, zwischen 10 und 18 Uhr ihren urigen Feldsteingarten zum Loslassen und Entspannen in der Rahnsdorfer Lindenstraße 22. Besucher entdecken einen vielfältigen Garten, der im wahrsten Sinne des Wortes Stein auf Stein selbst aufgebaut wurde. Dieser Garten ist idyllisch am Bachlauf, den Pferdewiesen, der Auenlandschaft und dem Waldrand gelegen.

Wörlitz hält Komödie und Konzert bereit

Nach der erfolgreichen Premiere ist die amüsante Komödie „Der Diener zweier Herren“ Freitag, 14. Juni, und Sonnabend, 15. Juni, und jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Juni, um 18 Uhr, auf der Insel Stein in Wörlitz zu erleben.

Zum Abschluss des Wochenendes erklingt am Sonntag, 16. Juni, um 18 Uhr im Schloss Wörlitz „Virtuose Violinmusik des Barock“. Zu hören sind Michelle Kutz und Susanne Dudicz als Violinistinnen, Guido Ruhland am Violoncello und Markus L. Frank am Cembalo.

In Dessau wird eine Operngala geboten

Mit einer opulenten Opern-Gala am Freitag, 14. Juni, und Sonnabend, 15. Juni, jeweils um 19.30 Uhr, starten die Open-Air-Konzerte am Mausoleum im Tierpark Dessau. Vor der malerischen Kulisse erklingen die schönsten Arien und Ensembles aus dem reichen Repertoire der Opernklassiker, die einen Abend mit Musik voller Leidenschaft und Gefühl garantieren. Die Anhaltische Philharmonie gibt zusammen mit dem Opernchor und dem Extrachor sowie zahlreichen Sängerinnen und Sängern des Anhaltischen Theaters unter anderem Stücke aus „Pagliacci“, „Tannhäuser“, „Lohengrin“, „Fidelio“ und „Carmen“ zum Besten.