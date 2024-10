Wochenend-Ausflugstipps: Das Erntedankfest in Pretzsch, das Sinfoniekonzert in Wittenberg, der Antikmarkt in Ferropolis und vieles mehr erwarten Besucher.

Wo Veranstalter am Wochenende in Wittenberg und Umland einladen

Wittenberg/MZ. - Wenn am Wochenende das Wetter herbstlich, aber nicht unfreundlich wird, lädt es zu Ausflügen ein. Hier einige Tipps, wo was los ist:

Erntedankfest in Pretzsch

Der Kultur- und Heimatverein „Christiane Eberhardine“ lädt am Sonntag, 6. Oktober, zum Erntedankfest auf dem Kirchplatz in Pretzsch ein. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Gottesdienst, dem um 11 Uhr der Fassbieranstich folgt. Ab 15 Uhr sind angekündigt Schnipseljagd für Kinder, Luftballonaktion, Kirchenführungen, diverse Stände von ortsansässigen Händlern sowie ein Schauwagen der Jägerschaft. Für Verpflegung und Getränke ist gesorgt.

Sinfoniekonzert in der Christuskirche in Wittenberg

Zu einem Sinfoniekonzert wird am Sonntag, 6. Oktober, ab 16 Uhr in die Christuskirche in Wittenberg-West eingeladen. Es erklingen die Jupiter-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart und das Cellokonzert in D von Joseph Haydn. Es musizieren das Fläminger Festspielorchester und Goncalo Silva am Solocello unter der Leitung von Michael Weigert.

Lesung und Sonerführung im Zeughaus Wittenberg

Ergänzend zur Ausstellung „Ein Leben für die Kunst – die expressiv-symbolistischen Welten der Thea Schleusner“ gibt es am Sonntag, 6. Oktober, ab 14 Uhr eine Lesung und Sonderführung. Ausstellungskuratorin Monika Kaiser und Ausstellungsinitiator Rainer Naser laden ein und stellen interessierten Besuchern den von Thea Schleusner im Jahr 1929 veröffentlichten Aufsatz „Tänzerische Frauenpersönlichkeiten der Gegenwart“ vor. Neben der Malerei verfasste die in Wittenberg geborene Künstlerin auch Dramen, Gedichte, Erzählungen sowie Kunstessays. Während ihr dichterisches Werk überwiegend unveröffentlicht blieb, konnte sie viele ihrer Essays während der Weimarer Zeit in Zeitschriften platzieren. Thea Schleusner selbst hat in der Tanzgruppe der berühmten Berliner Tänzerin Hertha Feist mitgewirkt und Kostüme entworfen. Aus dieser Zusammenarbeit heraus sind auch ausdrucksstarke Tanzstudien in Aquarelltechnik entstanden, die als Leihgaben des Tanzarchivs Köln präsentiert werden. An die Lesung schließt sich eine Führung durch die Ausstellung im Zeughaus an.

Beide Angebote sind an diesem Tag im Eintrittspreis enthalten.

Komödie und Operette in Dessaus Theater

Im Großen Haus des Anhaltischen Theaters in Dessau wird am Sonnabend, 5. Oktober, um 17 Uhr die Komödie „Was ihr wollt“ von William Shakespeare zum ersten Mal in dieser Spielzeit aufgeführt. Das muntere Verwechslungsspiel setzt kurz nach einem Schiffbruch ein, durch den die Zwillinge Viola und Sebastian, die einander zum Verwechseln ähnlich sehen, voneinander getrennt werden. Abgerundet wird die Theaterwoche am Sonntag, 6. Oktober, um 18 Uhr mit der zweiten Vorstellung von „Blaue Augen schwarzes Haar“ im Alten Theater nach der Premiere an diesem Freitag, 4. Oktober. Geboten wird ein Tanzabend von Stefano Giannetti nach dem gleichnamigen Buch von Maguerite Duras mit Musik von Edith Piaf und Richard Wagner. Zudem können sich Operettenfreunde auf den „Vogelhändler“ im Großen Haus freuen, der am Sonntag, 6. Oktober, ab 17 Uhr zu sehen ist.

Stadtfest und Entdeckungstour in Torgau

Zum Stadtfest „Torgau leuchtet“ können sich die Besucher am Sonnabend, 5. Oktober, auch in diesem Jahr wieder auf eine Entdeckungstour durch Torgaus Innenstadt begeben. Insgesamt sechs historische Orte werden sich besonders auf dieses Ereignis vorbereiten und bilden von 13 bis 18 Uhr das Kulturquartier. Alle Neugierigen können diese Orte leicht an den Wimpeln erkennen, welche an den Hausfassaden angebracht sein werden. Sie können mit irischer Musik im Apothekergarten starten und sich dann in den Garten der Kunstgalerie begeben, um verschiedenen Künstlern und Handwerkern über die Schulter zu schauen. Danach gehen sie hinüber zur Bibliothek und entdecken den Märchenkeller. Heitere Gaukeleien erwarten den Besucher dann schon bei der Senioren-Selbsthilfe auf dem Fleischmarkt. Frische Waffeln, Kaffee und Musik zum Mitmachen gibt es in der Wintergrüne. Schließlich geht es ins Stadtarchiv, wo versucht werden kann, mit Feder und Tinte zu schreiben.

Antik- und Trödelmarkt in Ferropolis

Die Stadt aus Eisen verwandelt sich am Sonnabend, 5. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, in einen Antik- und Trödelmarkt. Jeweils von 9 bis 17 Uhr schlagen zahlreiche Händler ihre Stände unter den Tagebaubaggern auf. So gelingen Schnäppchen in ganz besonderer Atmosphäre. Der Eintritt ist frei, Parktickets kosten fünf Euro.

Trampolinspringen in Dessau

Hoch hinaus geht es in der Dessauer Anhalt-Arena, wenn an diesem Freitag und Sonnabend in den Deutschen Meisterschaften die besten Trampolinturner ermittelt werden. Freitag ab 11 Uhr ist die Jugend dran, am Sonnabend, 5. Oktober, ab 10 Uhr Duos. Insgesamt sind über 300 Teilnehmer aus knapp 40 Vereinen dabei. Das Zuschauen beim Synchronfinale am Sonnabend ab 17 Uhr kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Davor und am Freitag ist der Eintritt frei.