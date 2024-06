In einem Festgottesdienst in der Lutherstadt wird der Wechsel der Geschäftsführer des Nationalen Deutschen Komitees im Lutherischen Weltbund vollzogen.

Wo in Wittenberg Astrid Kleist in ihr neues Amt eingeführt wird

Oberkirchenrätin Astrid Kleist wurde in einem Festgottesdienst in der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg in ihr neues Amt eingeführt.

Wittenberg/MZ. - In einem Festgottesdienst ist am Sonntag in der Wittenberger Stadtkirche Oberkirchenrätin Astrid Kleist als Geschäftsführerin des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) eingeführt worden. Gleichzeitig wurde Oberkirchenrat Norbert Denecke, der dieses Amt seit 2004 innehatte, in den Ruhestand verabschiedet. Denecke hatte eine enge Verbindung zu Wittenberg.

Der Luthergarten: ein ökumenisches Reformationsprojekt

Auf Anregung von Denecke war es 2009 zur Gründung des LWB-Zentrums Wittenberg gekommen. Hier finden am Ausgangspunkt der Reformation Martin Luthers internationale theologische Tagungen mit jeweils unterschiedlichen Zielgruppen statt. Im Vorfeld des Jubiläums „500 Jahre Reformation“ initiierte Denecke in Wittenberg außerdem das ökumenische Reformationsprojekt Luthergarten als Beitrag des Weltbundes zu den Feierlichkeiten im Jahr 2017.

Das Wirken Deneckes würdigte auch Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör. Es sei in der Gesellschaft Wittenbergs und darüber hinaus bemerkbar, so Zugehör: „Oberkirchenrat Norbert Denecke hat in der Lutherstadt Wittenberg nachhaltige Spuren hinterlassen. Mit der Gründung des LWB-Zentrums Wittenberg und der Idee des Luthergartens erfährt Wittenberg auch in der Gegenwart internationale Aufmerksamkeit. Auf ganz natürlichem Weg steht der Luthergarten symbolisch für die weltweite Ausstrahlung der Reformation, für gelebte Ökumene und nicht zuletzt auch für Klimaschutz. Dafür möchte ich mich im Namen der Lutherstadt Wittenberg bei Norbert Denecke und beim DNK/LWB bedanken.“

Norbert Denecke war mehr als 20 Jahre Geschäftsführer des Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes. (Foto: Kirsch)

Die Vorsitzende, Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, würdigte die weitreichenden Impulse Deneckes: „Deine breite berufliche und persönliche Erfahrung, deine Offenheit und freundliche Zugewandtheit für unterschiedliche Menschen und Situationen und deine Klarheit in der Analyse stehen für verbindliche Kontinuität und vertrauensvolle Beziehungen. Wir sind dir von Herzen dankbar für deine zahlreichen und nachhaltigen Impulse, für deine verlässliche Arbeit in der Geschäftsstelle des DNK/LWB in Hannover und deren zukunftsorientierte Weiterentwicklung, für die enge Verbundenheit in der ökumenischen Arbeit mit der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, die dir immer am Herzen lag, und insbesondere für das von dir geprägte lebendige und kooperative Verhältnis zwischen dem Deutschen Nationalen Komitee des Lutherischen Weltbundes und dem Lutherischen Weltbund in Genf.“

Zur Begrüßung der neuen Geschäftsführerin Astrid Kleist äußerte Kühnbaum-Schmidt, dass diese über ein großes und weltweites Netzwerk verfüge. Sie sei sich sicher, dass Kleist das kooperative Verhältnis mit den deutschen Mitgliedskirchen und dem Lutherischen Weltbund weltweit ausbauen und die Arbeit des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes weiter profilieren werde.

Begleiten und fördern

Das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) vertritt die elf deutschen Mitgliedskirchen im Lutherischen Weltbund (LWB), die über zehn Millionen Gemeindeglieder umfassen. Aufgabe des DNK/LWB ist es, die Beziehungen der deutschen Mitgliedskirchen zum LWB zu koordinieren und dessen Arbeit zu begleiten und zu fördern. Vorsitzende des DNK/LWB ist Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, stellvertretender Vorsitzender ist Oberkirchenrat Michael Martin von der Evangelischen Lutherische Kirche in Bayern.