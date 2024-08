Behindertenbeauftragte des Landkreises erklärt, was der Euroschlüssel kann, wer ihn bekommt und wo in Wittenberg er überall eingesetzt werden kann.

Wo gibt es Behinderten-WCs in Wittenberg und wie kommt man an den „Euroschlüssel“?

Barbara Kaiser mit dem Schlüssel an der Toilette am Alten Rathaus

Wittenberg/MZ. - Barbara Kaiser, die Behindertenbeauftragte vom Landkreis Wittenberg, trägt ihn in der Brieftasche stets bei sich – den Euroschlüssel. Dieses unscheinbare Werkzeug öffnet nicht nur mehr als 12.000 Schlösser an Behindertentoiletten in über drei Ländern, sondern kann auch für Aufzüge, Parkplatzschranken, Treppen- und Schwimmbadlifte, Rampen, Umkleidekabinen und sogar für spezielle Ampeln verwendet werden. Doch was macht Behindertentoiletten so besonders, wie erhält man diesen Schlüssel und wo kann man ihn in der Lutherstadt Wittenberg nutzen?