Bei einem Stadtgespräch in Wittenberg geht es um die Frage, wem die Stadt gehört. Die Lage scheint nicht einfach, vor Ort waren vor allem Erwachsene.

Leben in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Warum so wenig Jugendliche da sind und wie die überhaupt adressiert wurden, will jemand aus dem Publikum wissen. Da läuft das Stadtgespräch am Mittwochabend im Wittenberger Stadthaus schon über eine Stunde. Diskutiert werden soll die Frage, wem die Stadt gehört.