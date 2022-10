Wo es Weihnachten trotz Sparmaßnahmen leuchten wird

Wittenberg/MZ - Für viele Menschen ist es die schönste Zeit des Jahres: Advent. Das liegt nicht nur an der besinnlichen Zeit, die während der Feiertage meist im Kreise der Familie verbracht wird, sondern auch an den festlich beleuchteten Innenstädten. In genau 37 Tagen geht es los. Dann steht der 1. Advent ins Haus. Doch werden die Innenstädte des Landkreises Wittenberg – vor dem Hintergrund getroffener Energie-Sparmaßnahmen – in diesem Jahr wie gewohnt beleuchtet sein? Die MZ hat sich umgehört.